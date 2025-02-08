Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что любые санкции являются эффективными. Он сравнил их с тактикой тысячи порезов, ведь давление на одну компанию ни к чему не приведет, а вот давление на многие компании будет иметь существенный результат.

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Санкции против России

Иван Ус отметил, что после анализа, почему санкции против России не дали ожидаемого результата, стало понятно в чем заключалась проблема.

Ограничения были со стороны стран коллективного Запада, а вот страны, которые относятся к Глобальному Югу не присоединились к санкциям,

– сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

Он объяснил, что именно поэтому Запад начал вводить вторичные санкции против Китая, Индии, Турции и других представителей Глобального Юга. Все для того, чтобы разъяснить им, что контакты с Россией могут привести к проблемам.

В администрации Дональда Трампа подчеркнули, что планируют поднять тарифы на продукцию России и стран, которые с ней торгуют.

Это намек на то, что Россию будут использовать как повод введения санкций против, например, Китая или любой другой страны в мире,

– отметил Иван Ус.

К слову, советники Дональда Трампа разрабатывают стратегию санкций против России санкций против России, которая должна способствовать дипломатическому соглашению с Украиной. Один из вариантов предусматривает введение вторичных санкций, что ударят по европейским и азиатским компаниям, которые торгуют с Москвой.