Запад уже решил, что делать с Путиным, – Пионтковский
За все время полномасштабной войны России против Украины практически весь мир понял истинное лицо России и кремлевского диктатора Владимира Путина. В частности, Запад уже окончательно решил его судьбу.
Об этом сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Свое мнение он высказал во время эксклюзивного стрима на ютубе 24 канала.
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По его словам, каждое такое преступление, которое сегодня, 27 июня, Россия совершила по Кременчугу, оно поднимет весь мир до того, чтобы над Украиной закрыли небо.
Кроме того, сейчас, как заметил Пионтковский, существует главная тенденция у Запада: окончательное, безвозвратное стратегическое поражение Путина.
Все, Запад уже решил, что с ним делать,
– сказал публицист.
И объяснил – они решили больше не бояться. И до этого мнения пришли во всем мире, поскольку увидели его способность приносить горе, страдания, беды и смерть украинскому народу.
Полностью стрим Цимбалюка с Пионтковским: смотрите видео
Россияне ударили по ТЦ в Кременчуге
- Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге, когда там было около тысячи человек. Президент Владимир Зеленский первым официально опубликовал видео последствий. Украинский лидер заявил, что количество жертв невозможно даже вообразить.
- Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ТРЦ попали ракетами Х-22. Их запустили с территории Курской области.
- Сначала сообщалось, что в результате циничного обстрела со стороны войск России, к сожалению, погибли по меньшей мере 10 человек. Однако по состоянию на 21:56 стало известно минимум о 13 погибших.
- По данным ГСЧС, по состоянию на 20:50 медицинская помощь потребовалась 59 пострадавшим. Госпитализировали 25 человек.
- В результате российского удара возник пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 115 спасателей и 20 единиц техники.
- Россияне уже начали врать о трагедии. В частности, придумывают, что удар был нанесен по территории местного нефтеперерабатывающего завода. Между тем, торговый центр, по которому ударили российские захватчики, расположен на расстоянии более 12 километров от НПЗ. Более того, завод – давно не работает. Его еще в апреле 2022 разрушили российские захватчики.
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