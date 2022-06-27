Запад уже решил, что делать с Путиным, – Пионтковский

За все время полномасштабной войны России против Украины практически весь мир понял истинное лицо России и кремлевского диктатора Владимира Путина. В частности, Запад уже окончательно решил его судьбу.

Об этом сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Свое мнение он высказал во время эксклюзивного стрима на ютубе 24 канала.

"Путин сорвался с места и закричал": Пионтковский предположил, что было на встрече с Лукашенко

По его словам, каждое такое преступление, которое сегодня, 27 июня, Россия совершила по Кременчугу, оно поднимет весь мир до того, чтобы над Украиной закрыли небо.

Кроме того, сейчас, как заметил Пионтковский, существует главная тенденция у Запада: окончательное, безвозвратное стратегическое поражение Путина.

Все, Запад уже решил, что с ним делать,

– сказал публицист.

И объяснил – они решили больше не бояться. И до этого мнения пришли во всем мире, поскольку увидели его способность приносить горе, страдания, беды и смерть украинскому народу.

Полностью стрим Цимбалюка с Пионтковским: смотрите видео

Россияне ударили по ТЦ в Кременчуге

Внимание – возле ТЦ в Кременчуге люди в слезах ищут близких: эмоциональное видео с места трагедии