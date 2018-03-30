Запад считает Украину европейским государством, но не верит нашей власти, – Рыбачук
О войне между антикоррупционными органами рассказал в программе "План Б" экс-нардеп и бывший вице-премьер министр Украины по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук
Смотрите в программе:
О требованиях к Украине от западных партнеров.
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Источник: 24 Канал
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