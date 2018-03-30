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4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Запад считает Украину европейским государством, но не верит нашей власти, – Рыбачук

План Б 16 Читати новину українською

О войне между антикоррупционными органами рассказал в программе "План Б" экс-нардеп и бывший вице-премьер министр Украины по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук

Смотрите в программе:

О требованиях к Украине от западных партнеров.

Выдворение российских дипломатов – продолжение "Холодной войны".

Почему Трамп так часто осуществляет кадровые изменения.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики САП НАБУ План Б Новости США ГПУ
Источник: 24 Канал
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