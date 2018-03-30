Захід вважає Україну європейською державою, але не вірить нашій владі, – Рибачук
Про війну між антикорупційними органами розповів у програмі "План Б" екс-нардеп та колишній віце-прем'єр міністр України з питань європейської інтеграції Олег Рибачук
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Джерело: 24 Канал
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