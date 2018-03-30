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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Захід вважає Україну європейською державою, але не вірить нашій владі, – Рибачук

План Б 81 Читать новость на русском

Про війну між антикорупційними органами розповів у програмі "План Б" екс-нардеп та колишній віце-прем'єр міністр України з питань європейської інтеграції Олег Рибачук

Також дивіться у програмі:

Про вимоги до України від західних партнерів.

Видворення російських дипломатів – продовження "Холодної війни".

Чому Трамп так часто здійснює кадрові зміни.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики План Б НАБУ САП Новини США ГПУ
Джерело: 24 Канал
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