Це не початок нової "Холодної війни", а продовження старої, – експерт про видворення дипломатів

Остання масштабна висилка дипломатів відбувалася в 1986 році, тобто 30 років тому. З цього приводу триває чимало дебатів, що такий хід країн може стати початком другої "Холодної війни".

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів дослідник Австрійського Фонду Маршалла у Вашингтоні Микола Воробйов.

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Експерт наголосив, що в часи Радянського союзу для дипломатів існували певні обмеження покидати територію посольства. Це було дозволено лише деяким людям і то з дозволу керівництва. Ці обмеження збереглися і до сьогодні. Тоді такі заходи були запроваджені для того, аби дипломати не побачили як "живе капіталізм" під час "Холодної війни".

На мою думку, це не початок нової "Холодної війни". Це продовження росьйсько-американського протистояння, яке було в 1980 роках минулого століття. Дипломати, з якими я спілкувався, ствердужують, що це найменше що вони могли зробити у відповідь фактично на хімічну атаку у Великобританії. Я думаю, що надалі реакція світу буде більш жорсткою, адже Кремль піднімає ставки і США на це відповідатиме,

– підкреслив Воробйов.