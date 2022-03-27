На Западе подтвердили, что российские солдаты переехали танком своего командира

Западные официальные лица подтверждают – российские солдаты убили своего командира, переехав его танком. Это свидетельствует, что среди оккупантов есть серьезные недовольства.

Как оказалось, это был командир 37 мотострелковой бригады оккупантов. Он "случайно" попал под российскую бронетехнику – ему серьезно повредило ноги. Впоследствии полковник умер.

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Мы считаем, что командира бригады убили собственные солдаты из-за серьезных потерь, которые понесла бригада. Мы считаем, что солдаты намеренно его убили. Мы считаем, что его переехали собственные войска,

– сказал один из западных чиновников.

Ранее подобную информацию обнародовал украинский журналист Роман Цымбалюк. По его словам, во время боев вблизи Макарова Киевской области две батальонно-тактические группы 37 отдельной мотострелковой бригады оккупантов потеряли около 50% воинов.

Это так разозлило одного из солдат, что он выбрал удобный момент во время очередного боя и переехал командира бригады Юрия Медведева. Полковник уехал лечиться в Беларусь, его даже наградили так называемым орденом "мужества".

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