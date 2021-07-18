На Западе США бушуют масштабные пожары площадью с Нью-Йорк: видео

Донимает огонь жителей Севера западного побережья Соединенных Штатов Америки. В Орегоне лесные пожары поглотили площадь, равную территории Нью-Йорка.

Власти объявили об эвакуации 2 тысяч жителей из ряда поселений в западных округах. Подробнее – в сюжете.

Обратите внимание Россия продолжает гореть: из-за масштабных лесных пожаров Якутск накрыло густым дымом – видео

Жительница города Калмат Фолз Ди Маккарли рассказала о непогоде в регионе и поделилась своими впечатлениями: "Мы собрали все, что смогли. Огонь был прямо возле нас. Было слышно, как он трещит. Это было как товарный поезд".

Пламя просто двигалось на нас. Дым был просто ужасен. Поэтому мы запрыгнули в наш автомобиль и начали уезжать,

– рассказала Маккарли.

Стихия разрушила более 70 домов и почти 1,5 сотни нежилых помещений. Наибольшее возгорание получило название Бутлег. Ему присвоили пятый – самый высокий уровень опасности. Огонь уже поглотил более 15 тысяч гектаров земли.

В мире бушуют массовые пожары: смотрите видео

Всего в Орегоне зарегистрировали более 10 возгораний. Власти предупредили о возможной эвакуации еще 5 тысяч домохозяйств. Пламя продвигается очень быстро – за сутки на 8 километров. Этому способствуют:

высокие температуры в регионе;

низкая влажность воздуха;

быстрый ветер.

"Каждый пожар разрастается на еще 1 – 2 так называемых "проектных" пожара. Это значит, что мы должны назначать отдельную команду для работы с ними (пожарами – 24 канал) ввиду их сложности", – отметил глава пожарной команды Bootleg Fire Берт Тэйер.

В Калифорнии – сложная ситуация

На тушение пожара бросили 2 тысячи пожарных и 100 единиц спецтехники. Удалось взять под контроль лишь 22% возгораний.

Сложная ситуация и в соседней Калифорнии. На севере штата бушует примерно 10 лесных пожаров. Огонь там поглотил более 11 тысяч гектар земли. Власти выдали ордер на эвакуацию жителей из 11 населенных пунктов.

К теме Жара в Калифорнии вызвала масштабные пожары: дома пылают, а людей эвакуируют

Кроме того, закрыли для посетителей национальный парк Plumas. Преодолеть стихию пытается более тысячи пожарных. Теперь им удалось взять под контроль лишь 12% возгораний.