Западная разведка узнала о планах вторжения РФ почти год назад

Западная разведка еще летом 2021 года узнала, что небольшая группа российских чиновников планирует полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщили представители разведки. По их словам, первые признаки подготовки России к войне были зафиксированы год назад.

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Подготовка России к войне

На спутниковых снимках было видно наращивание русских войск на территории Украины. Однако аналитики плохо понимали подлинные планы Москвы. Все поменялось летом 2021 года.

Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение,

– сказал один представитель западной разведки.

Сбором данных совместно занимались США и Великобритания. Точное происхождение информации остается засекреченным, однако официальные лица предполагают, что они были получены из нескольких источников.

Обнародование информации

Осенью в США решили поделиться данными разведки. Это решение принял президент Джо Байдена. В начале ноября, когда директор ЦРУ Уильям Бернс отправился с открытым визитом в Москву, чтобы предупредить, что Вашингтон знает о планах Москвы. Только тогда некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении своей страны действовать против Украины.

Ранее в американской разведке заявили, что долгосрочные планы Путина по Украине до сих пор не ясны. Похоже, что глава Кремля не знает, как поступить даже в случае своего "успеха".

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