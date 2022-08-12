Мощная помощь от Запада: Украина опубликовала ролик о роли западного оружия в войне
Источник:телеграм Владимира Зеленского
С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину западные страны оказывают нашему государству разнообразную помощь. В частности, речь идет о военной.
Украина опубликовала ролик о роли западного оружия в войне
Современное оружие от западных партнеров изменяет ход войны. В новом выпуске Fight for Freedom на UNITED24 Media решили рассказать, как эта помощь позволяет Украине переламывать ход войны.
Главное Украина получила новые M270 MLRS, NYT о колоссальных потерях россиян: основное за 170 день войны
Для нашей победы в войне западное оружие имеет ключевое значение. И украинские военные, сверхточно поражая враждебные цели, уже доказали способность эффективно его применять,
– написал Зеленский.
В то же время высказался по этому поводу и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он подчеркнул, что Украина получила от союзников мощную помощь — от переносных противотанковых комплексов до крупных противокорабельных ракет и артиллерийских систем.
По словам Федорова, это оружие в руках украинских воинов не просто поражает врагов, а спасает мирных жителей от ужасов российской оккупации.
В заключение он добавил, что большее количество оружия поможет Украине быстрее победить, отстоять демократию и спасти человеческие жизни.
Смотрите больше в видео:
Заметьте – Новая помощь от Великобритании, которую получит Украина: смотрите видео