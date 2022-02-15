Западную Украину будут заливать дожди, но тепло не отступает: погода в Украине 16 февраля
Погода в Украине в среду, 16 февраля, будет теплой, но пасмурной. На Западе Украины синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег. В других регионах хоть и будет сухо, но небо будет облачным.
Солнечно будет только в оккупированном Россией Крыму. Там столбики термометров покажут +6...+8 градусов.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко
Как отметила синоптик Наталья Диденко, в дневные часы столбики термометров поползут вверх, и максимальная температура воздуха 16 февраля составит комфортные +3...+9 градусов. Свежее будет на:
- Сумщине,
- Харьковщине,
- Полтавщине,
- Луганщине.
Ветер ожидается с юго-запада, умеренный. Осадки в среду пройдут в Карпатах, на Закарпатье, а также на Черкасчине, Полтавщине, в Кропивницком с районами и днем могут дотянуть до Сумщины. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
В Киеве 16 февраля увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ближайшей ночью прогнозируют -2...-4 градуса, днем воздух нагреется до +4...+6 градусов.
В дальнейшем в Украине еще потеплеет – исчезнут из темноты "минусы", даже в ночные часы температура воздуха будет превышать ноль градусов,
– рассказала синоптик.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе в течение всего дня будет сохраняться облачная погода. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +6...+8 градусов. На Востоке будет несколько прохладнее – +3...+5 градусов, однако осадков не будет.
На Севере ожидают переменную облачность и +4...+6 градусов. В то же время ночью там будет довольно прохладно – аж до -4...-6 градусов. На Юге ситуация немного другая – вплоть до +6...+8 градусов и больше Солнца. Ни одной тучки не будет в Крыму.
Облачная погода продержится в Киеве весь день, но осадков не прогнозируют. Столбики термометров покажут +3...+5 градусов.
Погода в городах Украины 16 февраля
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +6...+8
Николаев – +6...+8
Херсон – +5...+7
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +4...+6
Сумы – +3...+5
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +4...+6
Киев – +3...+5
Прогноз погоды на 16 февраля / Фото Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
В дневные часы в среду столбики термометров поползут наверх, и максимальная температура воздуха 16-го февраля составит +3...+9 градусов. На Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Луганщине воздух завтра днем свежее, + 1...+4 градуса. Ветер ожидается с юго-запада, умеренный.
Осадки в среду пройдут в Карпатах, на Закарпатье, а также на Черкасчине, Полтавщине, в Кропивницком с районами и днем могут дотянуть до Сумщины – дождь, местами мокрый снег. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.
В Киеве 16-го февраля увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ближайшей ночью -2...-4 градуса, завтра днем воздух нагреется до +4...+6 градусов. В дальнейшем в Украине еще потеплеет – исчезнут из темноты "минусы", даже в ночные часы температура воздуха будет превышать ноль градусов.