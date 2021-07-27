На Западную Украину надвигаются грозы и шквалы: объявили штормовое предупреждение

27 июля 2021 , 10:23
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Источник:

Укргидрометцентр

В западных областях Украины днем 27 июля прогнозируются опасные погодные условия. Местным жителям советуют быть осторожными.

Синоптики прогнозируют град и шквалы скоростью 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого спасатели объявили I уровень опасности, желтый.

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Где объявили предупреждение

  • Во Львовской области,
  • Тернопольской,
  • Ивано-Франковской,
  • Закарпатской,
  • Волынской,
  • Ровненской,
  • Хмельницкой,
  • Черновицкой.

Кроме того, 27 июля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности:

  • в восточных областях,
  • на Волыни,
  • Житомирской области,
  • Львовской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Винницкой,
  • Сумской,
  • Николаевской,
  • в Крыму.

Как обезопасить города от затоплений

Летом 2021 года Украину накрыли сильные ливни. По словам председателя Совета по урбанистике Киева Виталия Селика, теперь непогода в Украине будет все чаще. Это связано с изменениями климата.

Для того, чтобы украинские города после каждого ливня не превращались в "Венецию", Селик советует местным властям вовремя прочищать канализационные сети от лишнего мусора.

Еще одной проблемой является то, что при застройке новых жилых кварталов их дождевые сети встраиваются в уже имеющиеся. Они не могут выдержать так много воды, поэтому и случаются подтопления.

Автор: Софія Мінджоса