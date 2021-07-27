На Западную Украину надвигаются грозы и шквалы: объявили штормовое предупреждение

В западных областях Украины днем 27 июля прогнозируются опасные погодные условия. Местным жителям советуют быть осторожными.

Синоптики прогнозируют град и шквалы скоростью 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого спасатели объявили I уровень опасности, желтый.

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Где объявили предупреждение

Во Львовской области,

Тернопольской,

Ивано-Франковской,

Закарпатской,

Волынской,

Ровненской,

Хмельницкой,

Черновицкой.

Кроме того, 27 июля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности:

в восточных областях,

на Волыни,

Житомирской области,

Львовской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Винницкой,

Сумской,

Николаевской,

в Крыму.

Как обезопасить города от затоплений

Летом 2021 года Украину накрыли сильные ливни. По словам председателя Совета по урбанистике Киева Виталия Селика, теперь непогода в Украине будет все чаще. Это связано с изменениями климата.

Для того, чтобы украинские города после каждого ливня не превращались в "Венецию", Селик советует местным властям вовремя прочищать канализационные сети от лишнего мусора.

Еще одной проблемой является то, что при застройке новых жилых кварталов их дождевые сети встраиваются в уже имеющиеся. Они не могут выдержать так много воды, поэтому и случаются подтопления.