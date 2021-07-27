На Западную Украину надвигаются грозы и шквалы: объявили штормовое предупреждение
Источник:Укргидрометцентр
В западных областях Украины днем 27 июля прогнозируются опасные погодные условия. Местным жителям советуют быть осторожными.
Синоптики прогнозируют град и шквалы скоростью 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого спасатели объявили I уровень опасности, желтый.
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Где объявили предупреждение
- Во Львовской области,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Закарпатской,
- Волынской,
- Ровненской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой.
Кроме того, 27 июля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности:
- в восточных областях,
- на Волыни,
- Житомирской области,
- Львовской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Сумской,
- Николаевской,
- в Крыму.
Как обезопасить города от затоплений
Летом 2021 года Украину накрыли сильные ливни. По словам председателя Совета по урбанистике Киева Виталия Селика, теперь непогода в Украине будет все чаще. Это связано с изменениями климата.
Для того, чтобы украинские города после каждого ливня не превращались в "Венецию", Селик советует местным властям вовремя прочищать канализационные сети от лишнего мусора.
Еще одной проблемой является то, что при застройке новых жилых кварталов их дождевые сети встраиваются в уже имеющиеся. Они не могут выдержать так много воды, поэтому и случаются подтопления.