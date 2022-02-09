На Западную Украину пришло потепление, а Восток засыпает снегом: прогноз погоды на 10 февраля

Погода в Украине в четверг, 10 февраля, будет преимущественно солнечной. Только Восток Украины будет засыпать снег, который местами будет превращаться в дождь.

В целом же температура воздуха будет радовать украинцев и напоминать долгожданную весну.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как отметила синоптик Наталья Диденко, в течение 10 февраля будет сохраняться теплая погода. Температура воздуха в течение дня составит +5...+10 градусов, а на Западе и Юге местами даже до +12 градусов. Немного холоднее будет на Востоке и Северо-Востоке Украины – +2...+5 градусов.

Ветер ожидается умеренный, однако местами его порывы будут сильными. Мокрый снег и дождь вероятны ближайшей ночью на Западе и Севере, 10 февраля днем – в восточных областях и в Днепропетровской области. На остальной территории Украины – без существенных осадков.

В Киеве 10 февраля предполагается теплая погода: ночью 0...+3 градуса, днем +7 градусов. Ветер остается порывистым.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западную Украину придет настоящая весна. Температура воздуха там будет достигать +9...+11 градусов. В то же время осадков не прогнозируют. На Востоке ситуация кардинально противоположная – +3...+5 градусов. Днем пройдет мелкий дождь со снегом, но ближе к вечеру он должен утихнуть.

На Севере Украины в течение всего дня будет держаться облачная погода. Снег, который падал ночью, к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончится. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов. На Юге с самого утра небо покроется тучами, которые продержатся до конца дня. Без осадков. Температура воздуха составит +6...+8 градусов, а местами +9...+11 градусов.

В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью возможен мелкий дождь. Утром он стихнет, и больше в этот день осадки не ожидаются, +6...+8 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины 10 февраля

Ужгород – +6...+8

Львов – +9...+11

Луцк – +6...+8

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +4...+6

Винница – +5...+7

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +6...+8

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +5...+7

Сумы – +6...+8

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +6...+8



Прогноз погоды на 10 февраля / Фото Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

В четверг в Украине будет теплая погода. Температура воздуха в течение дня составит +5...+10 градусов! На Западе и Юге местами даже до +12 градусов. Немного холоднее будет на Востоке и Северо-Востоке Украины – +2...+5 градусов.

Ветер ожидается с юго-запада, запада, умеренный, местами порывы до сильного (кроме южной части). Мокрый снег и дождь вероятны ближайшей ночью на Западе и Севере, завтра днем – в восточных областях и на Днепропетровщине. На остальной территории Украины – без существенных осадков.

В Киеве 10 февраля предполагается теплая погода: ночью 0...+3 градуса, днем около +7 градусов. Ветер остается порывистым.