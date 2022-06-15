Такие предположения сделали чиновники в странах Запада, а также военные аналитики и эксперты. Наибольшее опасение у западных представителей вызывает обеспокоенность, что Путину удастся закрепиться на украинской территории.

К теме Генерал США считает, что остановить войну против Украины может только прямое вмешательство НАТО

Три сценария развития войны от Запада

Первый: Россия будет постепенно захватывать украинские территории. Речь идет о Луганской и Донецкой областях.

Россия будет постепенно захватывать украинские территории. Речь идет о Луганской и Донецкой областях. Второй: ни одна из сторон не сможет продвигаться и война перейдет в позиционную фазу, которая может занять месяцы или даже годы. Это будет иметь тяжелые последствия в виде потерь, как для России, так и для Украины, а также создаст проблемы для мировой экономики.

ни одна из сторон не сможет продвигаться и война перейдет в позиционную фазу, которая может занять месяцы или даже годы. Это будет иметь тяжелые последствия в виде потерь, как для России, так и для Украины, а также создаст проблемы для мировой экономики. Третий: Россия изменит свои цели, заявит, что достигла цели и подготовит почву для завершения боевых действий. Однако именно этот вариант наименее вероятен.

Если же Владимиру Путину удастся закрепиться на оккупированных территориях, он может на этом не остановиться и продвигаться вглубь Украины.

У России – преимущество в силе

Эксперты считают, что у России на Донбассе есть количественное преимущество в силе. Однако после тяжелых боев у обеих сторон возникают проблемы с личным составом. Без полной мобилизации россиянам будет трудно достичь намеченных целей, однако против этого выступает Путин, позиции которого могут пошатнуться в России.

Читайте также ВСУ продвинулись к Херсону и заставили оккупантов занять оборону, – ISW

Война сейчас – на критической стадии

Именно сейчас война находится на критической стадии, которая может определить долгосрочный результат противостояния. Либо россияне возьмут Краматорск и Славянск, либо украинцы их остановят – значение этого очень важно.

Есть ограничения и относительно количества советских боеприпасов и оружия, которые есть в мире и которые можно передать Украине. Ранее США призвали другие государства передавать Киеву свои запасы.

Важно! Эксперты пока не видят признаков того, что планы Путина в отношении Украины изменились. Стратегическая цель главы Кремля та же – получить политический контроль над большой частью Украины или даже целой.

Война России в Украине: последние прогнозы экспертов, военных и СМИ