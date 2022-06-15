Такие предположения сделали чиновники в странах Запада, а также военные аналитики и эксперты. Наибольшее опасение у западных представителей вызывает обеспокоенность, что Путину удастся закрепиться на украинской территории.
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Три сценария развития войны от Запада
- Первый: Россия будет постепенно захватывать украинские территории. Речь идет о Луганской и Донецкой областях.
- Второй: ни одна из сторон не сможет продвигаться и война перейдет в позиционную фазу, которая может занять месяцы или даже годы. Это будет иметь тяжелые последствия в виде потерь, как для России, так и для Украины, а также создаст проблемы для мировой экономики.
- Третий: Россия изменит свои цели, заявит, что достигла цели и подготовит почву для завершения боевых действий. Однако именно этот вариант наименее вероятен.
Если же Владимиру Путину удастся закрепиться на оккупированных территориях, он может на этом не остановиться и продвигаться вглубь Украины.
У России – преимущество в силе
Эксперты считают, что у России на Донбассе есть количественное преимущество в силе. Однако после тяжелых боев у обеих сторон возникают проблемы с личным составом. Без полной мобилизации россиянам будет трудно достичь намеченных целей, однако против этого выступает Путин, позиции которого могут пошатнуться в России.
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Война сейчас – на критической стадии
Именно сейчас война находится на критической стадии, которая может определить долгосрочный результат противостояния. Либо россияне возьмут Краматорск и Славянск, либо украинцы их остановят – значение этого очень важно.
Есть ограничения и относительно количества советских боеприпасов и оружия, которые есть в мире и которые можно передать Украине. Ранее США призвали другие государства передавать Киеву свои запасы.
Война России в Украине: последние прогнозы экспертов, военных и СМИ
- СМИ предполагают, что Путин может объявить мобилизацию в России – это необходимо для достижения целей так называемой "спецоперации". Однако самому российскому президенту эта идея не очень нравится.
- В Пентагоне говорят, что намерены продолжать военную помощь Украине и предоставление систем HIMARS – это только начало.
- Вскоре состоится встреча министров обороны стран НАТО, так называемый Рамштайн-3. Для Украины, сообщили аналитики, важно получить противокорабельные ракетные системы и артиллерию.
- Киев хочет получить возможность покупать оружие на европейском рынке.