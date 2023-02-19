Безумный евроатлантический якорь: почему Украина обязательно получит западные самолеты

Украина в полной мере готовится получить западную авиацию, но для этого необходимо провести масштабную работу, чтобы соответствовать необходимым техническим стандартам. Большая часть работы военной авиации – это наземная часть, поэтому для подготовки требуется некоторое время.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Пётр Черник. По его словам, самолет в воздухе, совершающий ракетно-бомбовые атаки – это максимум 30% всей работы, остальная часть – это надлежащая военная инфраструктура.

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Украина перестраивает авиационную инфраструктуру

Пётр Черник отметил, что поставка западных самолетов состоится в ближайшие месяцы. Дело в том, что для полноценного использования современной американской авиации необходимо переделать аэродромные взлетно-посадочные полосы и другую инфраструктуру.

Перестройка и подготовка наших аэродромных полос под эту авиацию – очень серьезная технологическая работа. Сам самолет в воздухе, который ведет бой или наносит ракетно-бомбовые удары по позициям противника – это всего-навсего 20, максимум 30% работы,

– сказал Петр Черник.

Военный эксперт заверил, что современные западные самолеты – это "вершина человеческого развития" в самом широком спектре, а выше могут быть разве что космические технологии.

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Черник также отметил, что некоторые европейские самолёты могут приземляться и на автостраду, но для Украины в приоритете американский вектор авиационной интеграции. По его мнению, это возможность наладить связи с производителем, являющимся одним из крупнейших лоббистов в американском ВПК.

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Если Украина получит американские самолеты, это позволит прочно закрепиться в системе евроатлантического пространства. Также Черник пояснил, что в случае получения десятков самолетов их производители получат значительные средства на производство, что позволит Украине серьезно интегрироваться.

"Если несколько десятков, а желательно больше сотни их машин сюда к нам зайдут, а это колоссальные деньги для их производителя – это уже серьезный интеграционный и цивилизационный канат, который призван удержать Украину в евроатлантическом пространстве", – подытожил Черник.

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