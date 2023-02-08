Иной подход: военный эксперт назвал главное преимущество западных самолетов над советскими

Пока Украина готовится получать танки западного производства и проводит обучение военных, вопрос необходимости поставки самолетов возвращается в повестку дня. Украина является оператором советских самолетов, но в перспективе будет обновлять свой авиапарк на западные образцы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Игаль Левин. По его словам, западная техника всегда лучше советской, потому что в развитых странах используют другой подход к проектированию и производству оружия.

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В чем преимущество западных самолетов

Военный эксперт убежден, что западная техника "на голову выше", чем советская. Это касается как танков, так и самолетов. Даже если сравнивать современные поколения.

Самолеты четвертого поколения лучше советских самолетов четвертого поколения, как и танки тоже лучше. Это касается вообще всего, это подходы были совершенно разные,

– сказал Левин.

Он аргументирует это тем, что производство советского оружия ориентировалось на простоту и массовость, в то время как оружие западных стран нуждается в более грамотном пользователе.

Игаль Левин рассказал о преимуществах западных самолетов: смотрите видео

Западное оружие также более качественно производится и имеет более высокие требования.

"Поэтому эти самолеты лучше, плюс эти самолеты постоянно обновляются, получаются их новые модификации", – отметил Игаль Левин.

Он обьяснил, что эти самолеты могут использовать разнообразную номенклатуру вооружения, которая также постоянно усовершенствуется.

Когда Украина получит западные образцы самолетов, и сам самолет будет важным, а также будет важным то, что он будет платформой, куда можно будет подвешивать номенклатуру любых дальнобойных, умных, не умных ракет, ракет класса воздуха – воздух и воздух – земля,

– сказал Игаль Левин.

Военный эксперт убежден, что Украина будет получать самолеты не еденицами, а сразу десятками, потому что всё считается эскадрильями, в которую входит 12 – 14 самолетов.

По мнению Левина, две эскадрильи смогут выполнить определенные задачи в воздухе и этого будет достаточно, чтобы сразу после поражения целей на очереди были следующие пары самолетов, которые будут продолжать поражение целей.

Кроме того, при подготовке лётчиков будут готовить по несколько экипажей на один самолет, чтобы в случае чего была замена.

В перспективе, когда Украина будет заменять авиапарк, она должна иметь не менее сотни самолетов, достаточное количество экипажей и технического персонала, потому что западные самолеты не похожи ни на МИГ, ни на СУ, которые используют воздушные силы ВСУ.

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