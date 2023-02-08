Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін. За його словами, західна техніка завжди краще за радянську, бо в розвинених країнах використовують інший підхід до проєктування та виробництва зброї.

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В чому перевага західних літаків

Військовий експерт переконаний, що західна техніка "на голову вище" ніж радянська. Це стосується як танків, так і літаків. Навіть якщо порівнювати сучасні покоління.

Літаки четвертого покоління краще радянських літаків четвертого покоління, як і танки теж краще. Це стосується взагалі всього, це підходи були абсолютно різні,

– сказав Левін.

Він аргументує це тим, що виробництво радянської зброї орієнтувалось на простоту й масовість, в той час як зброя західних країн потребує більш грамотного користувача.

Ігаль Левін розповів про переваги західних літаків: дивіться відео

Західна зброя також більш якісно виробляється та має вищі вимоги.

"Тому ці літаки краще, плюс ці літаки постійно оновлюються, виходять їх нові модифікації", – зазначив Ігаль Левін.

Він пояснив, що ці літаки можуть використовувати різноманітну номенклатуру озброєння, яка також постійно вдосконалюється.

Коли Україна отримає західні зразки літаків, і сам літак буде важливим, а також буде важливим те, що він буде платформою, куди можна буде підвішувати номенклатуру будь-яких далекобійних, розумних, не розумних ракет, ракет класу повітря – повітря та повітря – земля,

– сказав Ігаль Левін.

Військовий експерт переконаний, що Україна буде отримувати літаки не по одиницях, а одразу десятками, бо все рахується ескадрильями, в яку входить 12 – 14 літаків.

На думку Левіна, 2 ескадрильї зможуть виконати певні завдання в повітрі й цього буде достатньо, щоб одразу після ураження цілей на черзі були наступні пари літаків, які будуть продовжувати ураження цілей.

Крім того, при підготовці льотчиків будуть готувати по декілька екіпажів на один літак, щоб в разі чого була заміна.

В перспективі, коли Україна буде замінювати авіапарк, вона повинна мати не менше сотні літаків та достатню кількість екіпажів і технічного персоналу, бо західні літаки не схожі ні на МІГ, ні на СУ, які використовують Повітряні сили ЗСУ.

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