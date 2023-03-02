Западные СМИ не верили, что Украина отстоит Киев, – посол по особым поручениям МИД Украины

Сейчас Украиной восхищается мир, а наше государство – символ борьбы за свободу. Однако в начале вторжения России 24 февраля 2022 года далеко не все верили в успех нашего государства.

Об этом в интервью 24 Канала рассказал посол по особым поручениям МИД Украины, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Австрии (2016 – 2021) Александр Щерба. Дипломат отметил собственный негативный опыт в общении с медиа.

Обратите внимание В этой войне уже было три поворотных момента, – посол по особым поручениям МИД Украины

Отменено интервью из-за вопроса журналистки

Александр Щерба припомнил, как в начале вторжения активно работал со СМИ. Однажды его пригласили на интервью BBC. Тамошние журналисты перед разговором звонят респондентам и спрашивают о тех или иных взглядах на разные вопросы, чтобы понимать, что они услышат во время интервью. Во время такого звонка журналистка спросила дипломата: "Ну, вот серьезно, вы же не думаете, что удастся отстоять Киев?"

Я ей ответил, что, конечно, мы отстоим Киев и победим в этой войне. Она продолжает стоять на своем: "Нет, ну вы честно скажите, как вы думаете дальше все будет?" Я говорю, я вам сказал честно и серьезно. И когда она меня в третий раз переспросила, я ей сказал, что, пожалуй, не буду давать это интервью. Она мне на прощание все равно пожелала всего наилучшего, чтобы я был жив-здоров,

– рассказал Щербина.

Австрийский журналист изменил свои взгляды

В то же время Щерба вспомнил австрийского журналиста, который часто насмехался над Украиной и ее стремлениями стать членом Евросоюза и не скрывал иронии. Однако после начала вторжения он написал украинскому дипломату: "Вы – крупнейшие европейцы из всех нас".

Потом ко мне обратилась одна женщина, которая искала помещение, где можно остановиться в Вене. Я написал этому журналисту. Оказалось, что у него несколько квартир и он бесплатно разместил в одной из них эту женщину и ее семью. Это было незабываемо,

– вспомнил дипломат.

Стоит отметить, что россияне надеялись на блицкриг – то есть на скорый захват столицы и дальнейшую оккупацию Украины за считанные дни. Тогда пропагандисты уверенно утверждали, что Киев якобы упадет в считанные часы. Некоторые западные СМИ тоже переоценивали Россию и ее план и были пессимистичными в своих прогнозах. Однако "трехдневный захват Киева" превратился в великую войну, в которой шансы России на победу все меньше.