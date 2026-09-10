Западные разведывательные службы проверяют информацию о возможном участии элитных военных ветеранов в подготовке бойцов для России. Частные европейские центры предлагали специальные курсы по ведению боя, которыми могли воспользоваться представители российских структур.

Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на утечку разведывательной записки, подготовленной для австралийской спецслужбы и стран альянса "Five Eyes", к подготовке россиян привлекались ветераны британского SAS, австралийских спецподразделений, американских правоохранительных органов и Navy SEAL. Австралийская секретная разведывательная служба ASIS проверяет данные о том, что бывшие инструкторы обучали российских граждан в тренировочных лагерях в Болгарии и Сербии даже в 2025 году.

Что известно об утечке разведданных

Документ основан на показаниях двух бывших австралийских спецназовцев и действующего резервиста.

В материалах разведки фигурирует боевой тренировочный центр компании Alfa-Metal на севере Болгарии, который предлагает курсы по программам спецназа.

Компания активно искала бывших бойцов элитных подразделений Великобритании и США, а также имела связи с российской фирмой из Санкт-Петербурга.

Из-за огромных потерь на поле боя Россия столкнулась с кадровым кризисом, ведь ежемесячно оккупанты теряют больше людей, чем способны привлечь в армию.

Это могло быть одним из факторов, что побудило российских военнослужащих проходить специальную подготовку за рубежом.

Впрочем, представители компании "Альфа-Металл" категорически отвергают обвинения в сотрудничестве с оккупантами.

"Alfa-Metal" категорически отвергает утверждение о том, что мы использовали или используем бывших членов британского SAS или других западных сил специальных операций для подготовки граждан России или лиц, намеревающихся участвовать в войне в Украине на стороне России. Это утверждение не соответствует действительности,

– заявил представитель болгарского центра.

В британском сообществе ветеранов также выразили сомнение в правдивости подобных заявлений, отметив, что такие действия были бы прямой изменой. В то же время в Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что в стране действует строгое законодательство по противодействию враждебной деятельности иностранных государств.

Тем временем Болгария оказалась в центре еще одного скандала. На днях странаразрешила поставки товаров из России для обеспечения работы единственной атомной электростанции "Козлодуй".

Москва снова сможет заработать на этом миллионы, используя зависимость Болгарии от своих технологий.