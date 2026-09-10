Як повідомляє видання The Telegraph із посиланням на витік розвідувальної записки, підготовленої для австралійської спецслужби та країн альянсу Five Eyes, залучали до підготовки росіян ветеранів британської SAS, австралійських спецпідрозділів, американських правоохоронних органів та Navy SEAL. Австралійська секретна розвідувальна служба ASIS перевіряє дані про те, що ексінструктори навчали російських громадян у тренувальних таборах у Болгарії та Сербії навіть у 2025 році.

Що відомо про витік розвідданих

Документ ґрунтується на свідченнях двох колишніх австралійських спецпризначенців та чинного резервіста.

У матеріалах розвідки фігурує бойовий тренувальний центр компанії Alfa-Metal на півночі Болгарії, який пропонує курси за програмами спецпризначенців.

Компанія активно шукала колишніх бійців елітних підрозділів Великої Британії та США, а також мала зв'язки з російською фірмою зі Санкт-Петербурга.

Через величезні втрати на полі бою Росія стикнулася з кадровою кризою, адже щомісяця окупанти втрачають більше людей, ніж здатні залучити до війська.

Це міг бути один із чинників, що спонукав російських військовослужбовців проходити спеціальні вишколи за кордоном.

Втім, представники компанії Alfa-Metal категорично відкидають звинувачення у співпраці з окупантами.

Alfa-Metal категорично відкидає твердження, що ми використовували або використовуємо колишніх членів британської SAS чи інших західних сил спеціальних операцій для підготовки громадян Росії або осіб, які мають намір брати участь у війні в Україні на боці Росії. Це твердження є неправдивим,

– заявив речник болгарського центру.

У британській спільноті ветеранів також висловили сумнів щодо правдивості подібних заяв, зауваживши, що такі дії були б прямою зрадою. Водночас у Міністерстві оборони Великої Британії наголосили, що в країні діє суворе законодавство для протидії ворожій діяльності іноземних держав.

Тим часом Болгарія засвітилася у ще одному скандалі. Днями країна дозволила поставки товарів з Росії для забезпечення роботи єдиної атомної електростанції "Козлодуй".

Москва знову зможе заробити на цьому мільйони, використовуючи залежність Болгарії від її технологій.