Другого пути прекратить войну нет, – Мусиенко о позиции Запада по оружию для Украины

В настоящее время существует консолидированная позиция большинства стран Запада по военной поддержке Украины. Нужно помочь для реализации украинского контрнаступления, чтобы не дать атаковать России и нанести ей поражение.

Об этом в эфире 24 канала заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, западные страны не видят другого пути убедить Владимира Путина прекратить войну, кроме нанести поражение россиянам и деоккупировать Юга страны.

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Все наблюдают за США

По словам руководителя Центра, США играют лидирующую роль в поставке оружия Украине. Многие европейские страны наблюдают за решениями Штатов, а затем дополнительно принимают собственные.

Как оказалось, после того, как США решили предоставить Украине Patriot, Германии не понадобилось решение всех союзников по НАТО предоставить батарею ЗРК. Хотя и мы раньше говорили о ненужности такого решения, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг это подтвердил, – напомнил Мусиенко.

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Франция в лидерах

По мнению эксперта, среди европейских стран в вопросе предоставления Украине вооружения возник консенсус. Первой публично обозначившей это страной стала Франция, опередившая Германию с точки зрения соревнования за европейское лидерство.

Решение о передаче французских легких танков – прорывное. Потому что мы услышали в дальнейшем и о M2 Bradley, и о другой бронетехнике,

– считает руководитель Центра военно-правовых исследований.

"Рамштайн" предоставит еще большее вооружение

Мусиенко предположил, что в будущем "Рамштайне" будет озвучено еще больше решений по поводу предоставления Украине бронетехники. Например, свое слово не сказала Италия, от которой Украина также ожидает помощи.

Речь может идти не только о бронетехнике, но и средствах ПВО. В Италии достаточно активно форсировали вопрос, чтобы парламент профинансировал оружие для Украины на 2023 год. Там была дискуссия, но они это поддержали,

– рассказал эксперт.

По словам Александра Мусиенко, в Европе ведется работа по консолидированной поддержке Украины и обеспечению нужд, необходимых для контрнаступательных действий.

"Думаю, еще будут решения, которые будут состоять в том, чтобы поступала артиллерия, бронетехника, средства ПВО, и следующим этапом, хочется верить, будут танки", - подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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