Западные страны перестали оглядываться на шантаж Путина, – Пионтковский

Путин 8 лет говорил, что он сражается не с Украиной, а со всем Западом. Так вот, Запад услышал Путина и "посетил огонек". США сделают все, чтобы помочь Украине победить Россию в этой войне.

Об этом в эфире 24 канала заявил публицист и аналитик Андрей Пионтковский, он также уточнил, что Украина получит от США любую помощь, кроме непосредственного участия американских военных.

К теме США сейчас больше помогают Украине, чем Советскому Союзу во Второй мировой, – Пионтковский

Также говорится о любых данных американской разведки и поставке оружия в нужном Украине количестве. Важно также то, что партнеры перестали "оглядываться" на путинский ядерный шантаж,

– уверяет Пионтковский.

Устройство на базе "Рамштайна" переломило ход войны

"Путин пытался снова запугать США и Европу вот этими заявлениями о ядерном ударе. Но ответили ему примерно так, как пограничники на Змеином ответили российскому кораблю. Напротив, Путину дали понять, что будет зеркальный ответ на такой удар", – рассказывает Андрей Пионтковский.

В американских СМИ проскользнула информация, что американское тактическое ядерное оружие способно пробивать и бункеры, поэтому эта тематика угроз больше не работает,

– говорит аналитик.

Напомним, сегодня на базе США в Германию "Рамштайн" прошла встреча министров обороны из 40 стран. Там обсуждали вопросы предоставления помощи Украине. Важно и то, что такие встречи будут регулярными и будут проходить ежемесячно.

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