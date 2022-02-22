Западные страны вызывают российских послов из-за авантюр на Донбассе

Из-за "признания" Кремлем фейковых "республик" на Донбассе западные страны вызывают российских послов. В частности, Австрия и Великобритания.

Так, Министерство иностранных дел Австрии 22 февраля вызывает посла России. Об этом заявил канцлер Карл Негаммер.

Важно России уже пообещали санкции на четырех континентах за "признание" боевиков

Политик согласился, что признание боевиков явно противоречит минским соглашениям. Негаммер поддерживает введение санкций против России.

Он отметил, что Москва не впервые создает "государства-призраки". Канцлер напомнил о Южной Осетии и Абхазии. По мнению политика, мы еще не достигли пика эскалации.

В Лондоне тоже вызывают посла

Министерство иностранных дел Великобритании 22 февраля тоже вызвало российского посла из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Макс Блейн.

Пост чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании занимает Андрей Келин.

Как мир реагирует на "признание" Путиным боевиков

Международное сообщество осудило решение Путина признать фейковые "республики" на Донбассе. Подчеркнули, что это вопиющее нарушение международного права, а также территориальной целостности и суверенитета Украины.

Пообещали серьезные санкции. К примеру, США уже применили ограничения, запрещающие торговлю и инвестиции с оккупированными территориями. Германия в ответ на шаги Москвы приостановила сертификацию "Северного потока-2".

Кстати – Зеленский рассмотрит запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией: