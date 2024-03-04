В то же время майор высказал идею, где бы потенциально были нужны западные военные в случае их отправки в Украину. По словам Жорина, это не были бы горячие точки на фронте.

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Жорин сказал, где бы пригодились западные военные в Украине

В своем телеграмм-канале Максим Жорин написал, что все чаще появляются заявления западных политиков о возможностях размещения иностранных войск в Украине.

"На сегодня считаю эту идею хорошей, но, к сожалению, малореальной", – заметил майор.

В то же время заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады отметил, что, если западных военных отправят в Украину, то, конечно, они непосредственное участие в боях точно принимать не будут.

Однако определенные задачи выполнять могут – хотя бы осуществлять инструкторскую деятельность и какие-то вспомогательные работы,

– отметил Жорин.

Кроме того, майор также отметил, что лучший вариант для привлечения иностранного контингента сейчас – взятие под контроль белорусской границы. Таким образом, по словам военного, можно было бы освободить часть своих сил для активных участков фронта.

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