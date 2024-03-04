Водночас майор висловив ідею, де б потенційно були потрібні західні військові у разі їх відправлення в Україну. За словами Жоріна, це не були б гарячі точки на фронті.

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Жорін сказав, де б стали у пригоді західні військові в Україні

У своєму телеграм-каналі Максим Жорін написав, що все частіше з'являються заяви західних політиків щодо можливостей розміщення іноземних військ в Україні.

"На сьогодні вважаю цю ідею хорошою, але, на жаль, малореальною", – зауважив майор.

Водночас заступник командира Третьої окремої штурмової бригади наголосив, що, якщо західних військових відправлять в Україну, то, звісно, вони безпосередню участь в боях точно брати не будуть.

Проте певні задачі виконувати можуть – хоча б здійснювати інструкторську діяльність та якісь допоміжні роботи,

– зазначив Жорін.

Крім того, майор також зазначив, що найкращий варіант для залучення іноземного контингенту зараз – взяття під контроль білоруського кордону. Таким чином, за словами військового, можна було б звільнити частину своїх сил для найактивніших ділянок фронту.

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