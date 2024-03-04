Водночас майор висловив ідею, де б потенційно були потрібні західні військові у разі їх відправлення в Україну. За словами Жоріна, це не були б гарячі точки на фронті.
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Жорін сказав, де б стали у пригоді західні військові в Україні
У своєму телеграм-каналі Максим Жорін написав, що все частіше з'являються заяви західних політиків щодо можливостей розміщення іноземних військ в Україні.
"На сьогодні вважаю цю ідею хорошою, але, на жаль, малореальною", – зауважив майор.
Водночас заступник командира Третьої окремої штурмової бригади наголосив, що, якщо західних військових відправлять в Україну, то, звісно, вони безпосередню участь в боях точно брати не будуть.
Проте певні задачі виконувати можуть – хоча б здійснювати інструкторську діяльність та якісь допоміжні роботи,
– зазначив Жорін.
Крім того, майор також зазначив, що найкращий варіант для залучення іноземного контингенту зараз – взяття під контроль білоруського кордону. Таким чином, за словами військового, можна було б звільнити частину своїх сил для найактивніших ділянок фронту.
Макрон сказав, чи відправлятиме військових в Україну скоро
- Президент Франції Еммануель Макрон зробив нову заяву щодо відправлення військових в Україну. Французький очільник в інтерв'ю заявив, що розгортання сил країни в нашій державі найближчим часом не планують.
- Водночас глава Франції щодо відправлення військових в Україну наголосив, що "нічого виключати не можна". За словами Макрона, партнери розпочали дискусію і думають про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на нашій території.
- Раніше Макрон допустив можливість введення військ НАТО в Україну і заявив про це публічно. Детальніше про слова Макрона щодо відправлення західних військ в Україну і реакцію інших країн-партнерів – читайте у матеріалі.
- Варто зазначити, що заява президента Франції викликала хвилю обурення. Негативно відреагували уряди країн-союзниць. Їхні лідери наголошували, що свої війська відправляти не будуть.