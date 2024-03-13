Накануне Владимир Путин дал интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву. В нем он заявлял, что ход войны не изменят иностранные войска в Украине.

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Путин считает, что оружие тоже не поможет

Кремлевский диктатор в интервью также заявил, что якобы на ход войны не повлияет даже западное вооружение.

Если речь пойдет об официальных военных контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же как ничего не меняет поставки вооружений,

– продолжил нести бред он.

Дмитрия Киселева он убеждал, что в Украине уже давно находятся военные стран Запада. В принципе, тезисы о "инастранных наемниках" он регулярно вбрасывает, чтобы убедить свой электорат, что это не наши военные настолько мужественные и сильные, а что мы воюем руками иностранцев.

А после госпереворота (Революции Достоинства – 24 Канал) их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и прямо, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери,

– придумывает басни Путин.

Понятное дело, что не обошлось и без угроз. Владимир Путин заявлял, что присутствие в Украине войск Запада "может привести к серьезным геополитическим последствиям". То есть несколькими репликами ранее кремлевский диктатор заявлял, что иностранцы уже воюют в Украине, а теперь угрожает какими-то последствиями.

Все в лучших традициях его немощных попыток запугивать всех вокруг. Странно, что о "красных линиях" не заговорил.

Что предшествовало нареканию Путина