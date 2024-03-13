Напередодні Владімір Путін дав інтерв'ю пропагандисту Дмітрію Кисельову. У ньому він заявляв, що хід війни не змінять іноземні війська в Україні.

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Путін вважає, що зброя теж не допоможе

Кремлівський диктатор в інтерв'ю також заявив, що буцімто на хід війни не вплине навіть західне озброєння.

Якщо йтиметься про офіційні військові контингенти іноземних держав, то впевнений, це не змінить ситуації на полі бою. Це найважливіше. Так само як нічого не змінює постачання озброєнь,

– продовжив нести маячіння він.

Дмітрія Кисельова він переконував, що в Україні вже давно перебувають військові країн Заходу. В принципі, тези про "інастранних найомнікав" він регулярно вкидає, щоб переконати свій електорат, що це не наші військові настільки мужні та сильні, а що ми воюємо руками іноземців.

А після держперевороту (Революції Гідності – 24 Канал) їхня кількість кратно збільшилася. Зараз присутні і прямо, у вигляді радників, присутні у вигляді іноземних найманців і зазнають втрат,

– вигадує байки Путін.

Ясна річ, що не минулося і без погроз. Владімір Путін заявляв, що присутність в Україні військ Заходу "може призвести до серйозних геополітичних наслідків". Себто кількома репліками раніше кремлівський диктатор заявляв, що іноземці вже воюють в Україні, а тепер погрожує якимись наслідками.

Усе в найкращих традиціях його немічних спроб залякувати усіх навколо. Дивно, що про "красні лінії" не заговорив.

Що передувало наріканню Путіна