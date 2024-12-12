Предполагалось, что отправка западного контингента возможна после прекращения огня. Как рассказал 24 Каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, есть разные форматы привлечения иностранных войск в Украину.

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Согласится ли на это НАТО

Все страны-члены Альянса должны высказаться за определенное решение. Все хорошо понимают, что единодушия среди 32 стран по этому вопросу точно не будет. По меньшей мере Венгрия и Словакия будут его блокировать.

Но каждая страна в отдельности может действовать по своему усмотрению. Уже были случаи, когда к тем или иным операциям привлекали Францию, Великобританию, Германию, но не коллективное НАТО.

Отправка войск в Украину может быть только после окончания войны, потому что на этом этапе оно не имеет смысла. Не существует гарантий, что бойцы не получат ранения, не будут убиты, что привело бы к безумным осложнениям внутри национальных правительств,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

В каком формате могут привлечь войска

Сразу возникает вопрос, где будут стоять иностранные бойцы. Можем предположить, что их разместят в крупных городах Украины, в тылу. Также, возможно, они будут стоять на линии разграничения. Но в таком случае это должна согласовать Россия, что маловероятно.

Если страна-агрессор все-таки пойдет на такой шаг, то со 100% вероятностью Владимир Путин захочет видеть на линии боестолкновения представителей стран, которым доверяет. Например, Беларусь, Казахстан, Китай, африканские страны, чтобы сбалансировать ситуацию.

Главный вопрос, какой функционал этих военных? Установление мира – нет, его поддержка – тоже нет. Возможно, контроль, как в свое время это делала ОБСЕ, когда их представители просто ездили и фиксировали, все что происходит,

– рассказал Иван Ступак

Обратите внимание! После встречи с Макроном глава Дональд Туск заявил, что польские войска не зайдут в Украину даже после прекращения огня. Сообщение об отправке солдат он назвал спекуляцией.

"На этом этапе так, но это большая политика, где все может измениться. Например, если за миротворческую деятельность страны-участники будут получать денежные вливания, а бойцам будут платить больше, то все может измениться. Поэтому это вопрос цены, стоимости, политики и интереса", – подытожил Иван Ступак.

Напомним, западные СМИ написали, что Эммануэль Макрон планирует создать европейскую миротворческую миссию в Украине. Ключевым союзником в этом должна была стать Польша.

После того как глава польского правительства отрицал эту возможность, президент Франции сказал, что никто кроме Польши, не может решать, что ей делать. В то же время поддержка Парижа продолжится.