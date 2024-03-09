Не исключать чего-то не означает это делать, - Макрон о западных войсках в Украине

Глава Франции Эммануэль Макрон в очередной раз прокомментировал свое заявление о том, что "нельзя исключать" вероятного развертывания войск западных государств в Украине. Новое заявление французский президент сделал вчера, 8 марта.

Напомним, Эммануэль Макрон недавно заявил, что "нельзя исключать" возможного отправки западных войск в Украину. Вскоре, президент Франции добавил, что такие его слова были тщательно взвешены и продуманы.

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Что сказал президент Франции

На вопрос о том, что он "не исключает" введение западных войск в Украину, Эммануэль Макрон ответил, что "не исключать чего-то не означает это делать".

Сегодня единственный способ достичь мира – это остановить нападающего. Тот, кто напал, должен согласиться сложить оружие. И если ему никто не скажет, что он должен остановиться...",

– добавил он.

Кроме этого, стало известно, что министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне встретился со своими балтийскими и украинскими коллегами, чтобы поддержать идею о том, что иностранные войска могут помочь Киеву в таких сферах, как разминирование.

Украина не просит нас прислать войска. Сейчас Украина просит нас прислать боеприпасы. Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы,

– отметил Сежурне.

Также, отмечается, что министр неоднократно упомянул об операциях по разминированию как о возможности, говоря, что это "может означать наличие определенного персонала, (но) не для того, чтобы воевать".

Он отметил, что не Россия должна указывать, как западные союзники должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы.

"Не Россия должна организовывать то, как мы разворачиваем наши действия, или устанавливать красные линии. Мы должны решать это между собой", – сказал Сежурне.

Может ли Франция отправить в Украину сухопутные войска: что известно

Высказывание Макрона о том, что он "не исключает возможность отправки в Украину войск НАТО", породило множество дискуссий и реакций.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню объяснил, как следует понимать слова президента. Он отметил, что пока даже не стоит вопрос об отправке сухопутных войск в Украину.

Министр обороны Франции заявил, что когда Макрон заявлял о вероятности введения в Украину западных войск, он на самом деле призвал союзников подумать, все ли было сделано, или все способы и методы помощи Киеву были испытаны, чтобы он смог противостоять российской агрессии.

Речь идет не об отправке сухопутных войск, но о других "схемах военного присутствия", в частности для разминирования, обучения украинских солдат на украинской земле.