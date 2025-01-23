Различные западные издания продолжали писать на почту Пригожину запросы по той или иной информации даже тогда, когда раскрывались ужасные преступления российской армии. У эксклюзивном расследовании 24 Канала говорится, что сначала запросы касались в основном связи владельца "Конкорда" с группировкой наемников.

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Что хотели получить от Пригожина

Сначала на каждый запрос Пригожин отвечал, что "не имеет никакого отношения к частной военной компании", а также добавлял к этому кучу унизительных комментариев. До начала полномасштабной войны все журналисты получали такие ответы.



Запрос западных журналистов к Пригожину / Скриншот 24 Канала

Однако запросы до большой войны не идут ни в какое сравнение с тем, что представители известных американских, британских, французских, итальянских и других изданий писали на почту компании Пригожина после 24 февраля 2022 года.

Западные медийщики не стеснялись писать ему уже после того, как мир узнал о резне в Буче, обезглавленные тела украинских военных в Лисичанске, а также о пытках пленных вагнеровцами. Например, работница BBC Екатерина Ленкова от имени корреспондента Стивена Розенберга выражала Пригожину уважение, а также называла войну "специальной военной операцией".



Пригожину выражали уважение / Скриншот 24 Канала

Эван Гершкович из WSJ за пару недель до своего задержания и заключения по обвинению в шпионаже намеревался посетить "ЧВК Вагнер Центр", а также выставку "Художественный фронт".



Журналисты хотели освещать деятельность "Вагнера" / Скриншот 24 Канала

Алеся Милорадович из Le Figaro желала Пригожину удачи, и обещала, что журналист Алан Барлуэ сделает интервью с ним, где будет согласовывать каждое слово в материале, а также выполнит все условия для получения интервью.



Журналисты обещали согласовывать каждое слово / Скриншот 24 Канала

Журналистка Radio France Internationale – французского аналога Deutsche Welle, BBC World Service и "Голоса Америки" Анисса Эль Жабри, по словам переводчицы радиостанции, имеет аккредитацию в псевдореспублике в Донецкой области и "освещала победу в Мариуполе".



Журналистка имела аккредитацию от российского МИД / Скриншот 24 Канала

Анна Нива из еще одного французского издания Le Point посещала оккупированные территории, имеет аккредитацию в российском МИД, а также сослалась в письме на общего с Пригожиным знакомого Дмитрия Разумова.



Журналистка посещала оккупированные территории / Скриншот 24 Канала

Не возникает вопросов, какие нарративы продвигали эти журналисты и какую глубину имели их аналитические тексты на тему российско-украинской войны. Исследование общения западных журналистов с представителями компании Евгения Пригожина дает понимание, почему в различных изданиях выходят статьи о том, что "Россия не может проиграть" или "Кремль использует ядерное оружие, если Запад не откажется от ...".

Да и вообще трудно понять логику работников СМИ, которые до сих пор пытаются "посмотреть на проблему с другой стороны". Ни один пресловутый стандарт BBC не говорит о необходимости выражать уважение человеку, чьи руки по локоть в крови гражданских людей. Более того, нигде не сказано, что журналисты должны давать слово террористам и оккупантам,

– говорится в тексте.

"Источники в Кремле"

Однако работники The Wall Street Journal даже после официального признания ЧВК "Вагнера" транснациональной криминальной группировкой, все равно обратились к Пригожину, чтобы узнать, что он думает по этому поводу.



Спрашивали комментария относительно преступлений "вагнеровцев" / Скриншот 24 Канала

В общем, такой подход также дает понимание, откуда в статьях иностранных медиа появляются ссылки на "источники в Кремле" или каких-то неназванных чиновников в российской армии.

Например, когда в одном из комментариев для Freiland Magazine Пригожин сказал, что был на похоронах Сильвио Берлускони, итальянцы из Corriere della Sera сразу же начали расспрашивать, была ли это его личная инициатива, или его кто-то приглашал. Несмотря на абсолютную очевидность того факта, что подсанкционный деятель физически не мог оказаться в Милане.

Еще эпичнее подошла к своей работе "американка" Татьяна Лукьянова, представляя издание Semafor. На вопрос о присутствии афганских наемников в группе "Вагнера" Пригожин поиздевался над ней ответом.



Журалистка спрашивает о "сотрудничестве" ЧВК "Вагнера" и ВСУ / Скриншот 24 Канала

Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М-777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и т.д. – то, что нам удается выкупить у украинских подразделений, или трофейных,

– написал он.

Далее Лукьянова вполне серьезно спрашивала, действительно ли вагнеровцы сотрудничают с ВСУ по закупкам западного вооружения, а также интересовалась, как устроен этот процесс, которого на самом деле не существует, и расспрашивала, кто посредники со стороны Украины.