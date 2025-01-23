Різні західні видання продовжували писати на пошту Пригожину запити щодо тієї чи іншої інформації навіть тоді, коли розкривались жаливі злочини російської армії. У ексклюзивному розслідуванні 24 Каналу мовиться, що спочатку запити стосувалися здебільшого зв'язку власника "Конкорду" з угрупованням найманців.

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Що хотіли отримати від Пригожина

Спочатку на кожен запит Пригожин відповідав, що "не має жодного стосунку до приватної військової компанії", а також додавав до цього купу принизливих коментарів. До початку повномасштабної війни всі журналісти отримували такі відповіді.



Запит західних журналістів до Пригожина / Скриншот 24 Каналу

Проте запити до великої війни не йдуть ні в яке порівняння з тим, що представники відомих американських, британських, французьких, італійських та інших видань писали на пошту компанії Пригожина після 24 лютого 2022 року.

Західні медійники не соромились писати йому вже після того, як світ дізнався про різанину в Бучі, обезголовлені тіла українських військових у Лисичанську, а також про катування полонених вагнерівцями. Наприклад, працівниця BBC Єкатеріна Лєнкова від імені кореспондента Стівена Розенберга висловлювала Пригожину повагу, а також називала війну "спеціальною воєнною операцією".



Пригожину висловлювали повагу / Скриншот 24 Каналу

Еван Гершкович з WSJ за пару тижнів до свого затримання й ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві мав наміри відвідати "ПВК Вагнер Центр", а також виставку "Художній фронт".



Журналісти хотіли висвітлювати діяльність "Вагнера" / Скриншот 24 Каналу

Алеся Мілорадовіч з Le Figaro бажала Пригожину удачі, і обіцяла, що журналіст Алан Барлуе зробить інтерв'ю з ним, де узгоджуватиме кожне слово в матеріалі, а також виконає всі умови для отримання інтерв'ю.



Журналісти обіцяли погоджувати кожне слово / Скриншот 24 Каналу

Журналістка Radio France Internationale – французького аналога Deutsche Welle, BBC World Service та "Голосу Америки" Анісса Ель Жабрі, за словами перекладачки радіостанції, має акредитацію у псевдореспубліці на Донеччині та "освітлювала перемогу в Маріуполі".



Журналістка мала акредитацію від російського МЗС / Скриншот 24 Каналу

Анна Ніва зі ще одного французького видання Le Point відвідувала окуповані території, має акредитацію у російському МЗС, а також послалася у листі на спільного з Пригожиним знайомого Дмитра Разумова.



Журналістка відвідувала окуповані території / Скриншот 24 Каналу

Не виникає питань, які наративи просували ці журналісти та яку глибину мали їхні аналітичні тексти на тему російсько-української війни. Дослідження спілкування західних журналістів із представниками компанії Євгена Пригожина дає розуміння, чому у різноманітних виданнях виходять статті про те, що "Росія не може програти" або "Кремль використає ядерну зброю, якщо Захід не відмовиться від ...".

Та й взагалі важко зрозуміти логіку працівників ЗМІ, які досі намагаються "подивитися на проблему з іншої сторони". Жоден горезвісний стандарт BBC не каже про необхідність висловлювати повагу людині, чиї руки по лікоть у крові цивільних людей. Ба більше, ніде не сказано, що журналісти мають давати слово терористам та окупантам,

– мовиться в тексті.

"Джерела у Кремлі"

Проте працівники The Wall Street Journal навіть після офіційного визнання ПВК "Вагнера" транснаціональним кримінальним угрупованням, все одно звернулись до Пригожина, щоб дізнатись, що він думає з цього приводу.



Питали коментаря стосовно злочинів "вагнерівців" / Скриншот 24 Каналу

Загалом, такий підхід також дає розуміння, звідки у статтях іноземних медіа з'являються посилання на "джерела у Кремлі" чи якихось неназваних високопосадовців у російській армії.

Наприклад, коли в одному з коментарів для Freiland Magazine Пригожин сказав, що був на похоронах Сільвіо Берлусконі, італійці з Corriere della Sera одразу ж почали розпитувати, чи це була його особиста ініціатива, чи його хтось запрошував. Попри абсолютну очевидність того факту, що підсанкційний діяч фізично не міг опинитися у Мілані.

Ще епічніше підійшла до своєї роботи "американка" Тетяна Лук'янова, представляючи видання Semafor. На запитання про присутність афганських найманців у групі "Вагнера" Пригожин познущався з неї відповіддю.



Журалістка питає про "співпрацю" ПВК "Вагнера" та ЗСУ / Скриншот 24 Каналу

Наразі діє артилерійський підрозділ, який свого часу було навчено працювати на американських артилерійських системах, гаубицях М-777, плюс працює з протитанковими ракетними комплексами Javelin тощо – те, що нам вдається викупити в українських підрозділів, або трофейних,

– написав він.

Далі Лук'янова цілком серйозно питала, чи дійсно вагнерівці співпрацюють із ЗСУ щодо закупівель західного озброєння, а також цікавилася, як влаштований цей процес, якого насправді не існує, та розпитувала, хто посередники з боку України.