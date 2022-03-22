Западный аналитик объяснил, почему для России "жизненно важно" уничтожить Мариуполь

Российские оккупанты продолжают уничтожение Мариуполя. Враг готов на все, чтобы взять город под свой контроль.

Как пояснил корреспондент BBC Фрэнк Гарднер, оккупантам критически важно захватить Мариуполь сразу по нескольким причинам. Город имеет для россиян большое значение, поэтому они не прекратят попыток взять его под свой контроль.

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Аналитик о Мариуполе

Как считает Фрэнк Гарднер, Мариуполь может обеспечить сухопутный коридор между Россией и оккупированным Крымом, что крайне важно для орков. Кроме того, Мариуполь – ключевой центр экспорта зерна и стали, поэтому его захват будет ударом по украинской экономике.

Кроме того, город защищает полк "Азов", который россияне лживо называют "нацистами", поэтому победа над ними даст повод российской пропаганде говорить об успешной "денацификации". Оккупация города может повысить боевой дух российской армии, которая несет бешеные потери и сильно деморализована.

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