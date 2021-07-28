В воздухе запах дыма, с неба падает пепел, – украинец о пожарах в Анталии
Источник:24 канал
В Турции бушуют лесные пожары. Украинец, который находится в провинции Анталии сообщил, что в воздухе чувствуется запах дыма, с неба падает пепел.
Андрей Любинец также написал, что температура воздуха снизилась. Он также прислал видео, где с террасы видны самолеты и вертолеты.
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Украинец рассказал, что из-за дыма начало смеркаться
Пользователь Андрей Любинец сообщил, что он находится в поселке Чолаклы, что в округе Манавгат провинции Анталия.
Из-за дыма начало смеркаться, температура снизилась на несколько градусов. В воздухе чувствуется запах дыма, с неба падает пепел,
– написал украинец.
Он также прислал видео, на которых заметны большие клубы дыма. Также на кадрах видны самолет и вертолет, которые, по словам очевидца, пытаются потушить огонь.
Так как это горы, при чем горы не Карпаты, а типа наших крымских, тушение лесного пожара чрезвычайно затруднено. Поэтому максимально задействованы вертолеты и самолеты,
– сообщил мужчина.
Он также пояснил, что пожарные машины работают в районах населенных пунктов, где есть возможность подъезда.
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Андрей Любинец пояснил, что на видео заметно, как самолет снизил скорость и высоту, чтобы зачерпнуть из моря воды для тушения пожара.
Пользовательница Мария Пустовалова опубликовала пост, где написала о ситуации в городе.
Ветер разносит огонь очень быстро, очагов возгорания много, огонь добрался до города,
– сообщила Пустовалова.
Что известно о лесных пожарах в Турции
- В Турции возле курортной Анталии бушуют масштабные лесные пожары. Людей эвакуируют, а огонь лишь вспыхивает с большей силой.
- Пожар вспыхнул в лесной зоне в окрестностях Еникой. Причина возгорания неизвестна.
- Впоследствии сообщили, что огонь охватил Манавгат – район курортной Анталии. Там срочно эвакуируют людей.
- Известно, что пострадали более 50 человек. По предварительной информации, туристов среди них нет.
- Более 3 тысяч человек остались без света в соседних провинциях Артвин и Ризе. Чиновники отметили, что отключили электричество у еще почти 10 тысяч абонентов. Такие меры нужны для безопасности.