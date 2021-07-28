В воздухе запах дыма, с неба падает пепел, – украинец о пожарах в Анталии

В Турции бушуют лесные пожары. Украинец, который находится в провинции Анталии сообщил, что в воздухе чувствуется запах дыма, с неба падает пепел.

Андрей Любинец также написал, что температура воздуха снизилась. Он также прислал видео, где с террасы видны самолеты и вертолеты.

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Украинец рассказал, что из-за дыма начало смеркаться

Пользователь Андрей Любинец сообщил, что он находится в поселке Чолаклы, что в округе Манавгат провинции Анталия.

Из-за дыма начало смеркаться, температура снизилась на несколько градусов. В воздухе чувствуется запах дыма, с неба падает пепел,

– написал украинец.

Он также прислал видео, на которых заметны большие клубы дыма. Также на кадрах видны самолет и вертолет, которые, по словам очевидца, пытаются потушить огонь.

Так как это горы, при чем горы не Карпаты, а типа наших крымских, тушение лесного пожара чрезвычайно затруднено. Поэтому максимально задействованы вертолеты и самолеты,

– сообщил мужчина.

Он также пояснил, что пожарные машины работают в районах населенных пунктов, где есть возможность подъезда.

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Андрей Любинец пояснил, что на видео заметно, как самолет снизил скорость и высоту, чтобы зачерпнуть из моря воды для тушения пожара.

Пользовательница Мария Пустовалова опубликовала пост, где написала о ситуации в городе.

Ветер разносит огонь очень быстро, очагов возгорания много, огонь добрался до города,

– сообщила Пустовалова.

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