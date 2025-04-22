Во Львове жители жаловались на запах газа в своих квартирах: что произошло

Жители Львова чувствовали запах газа в своих домах 22 апреля. Пресс-служба Львовского филиала "Газсети" ответила, что он возник вследствие увеличенной концентрации одоранта и исчезнет со временем.

Там призвали не доверять слухам и непроверенным источникам, а использовать информацию только из официальных источников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский филиал "Газсети".

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Почему жители Львова чувствовали запах газа

Во Львовский филиал в течение дня обращались потребители природного газа. Они жаловались на резкий запах в их домах. В пресс-службе ответили, что это не повод для тревоги и разъяснили ситуацию.

Хотим успокоить: это не утечка, а следствие увеличенной концентрации одоранта – специального вещества, которое добавляют к природному газу, которое не является вредным,

– говорится в сообщении.

Там заметили, что не стоит волноваться, если сегодня появился характерный запах, а раньше его не было. Концентрация со временем уменьшится, а с этим – исчезнет и запах.

В пресс-службе также призвали не доверять непроверенным источникам и не звонить на 104, если нет очевидных признаков утечки или аварийной ситуации в помещении.

К слову, с 1 мая для многих украинцев вырастут расходы на оплату коммунальных услуг из-за введения отдельной платы за распределение газа. Украинцам придется платить за техническое обслуживание домов, в частности за проверку газовых сетей и оборудования.