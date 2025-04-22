Там закликали не довіряти чуткам і неперевіреним джерелам, а використовувати інформацію лише з офіційних джерел. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську філію "Газмережі".

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Чому мешканці Львова відчували запах газу

До Львівської філії протягом дня зверталися споживачі природного газу. Вони скаржилися на різкий запах в їхніх помешканнях. У пресслужбі відповіли, що це не привід для тривоги та роз'яснили ситуацію.

Хочемо заспокоїти: це не витік, а наслідок збільшеної концентрації одоранту – спеціальної речовини, яку додають до природного газу, яка не є шкідливою,

– йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що не варто хвилюватися, якщо сьогодні з'явився характерний запах, а раніше його не було. Концентрація з часом зменшиться, а з цим – зникне і запах.

У пресслужбі також закликали не довіряти неперевіреним джерелам та не телефонувати на 104, якщо немає очевидних ознак витоку чи аварійної ситуації у приміщенні.

До слова, від 1 травня для багатьох українців зростуть витрати на оплату комунальних послуг через запровадження окремої плати за розподіл газу. Українцям доведеться сплачувати за технічне обслуговування будинків, зокрема за перевірку газових мереж та обладнання.