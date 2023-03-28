Об этом в эфире 24 Канала заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что наиболее вероятно разговор записали и выложили в сеть спецслужбы Азербайджана.

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По словам Шейтельмана, из записи можно понять, что один из собеседников находится в Баку (столица Азербайджана – 24 Канал), а другой в Дубае (город в ОАЭ – 24 Канал). Он исключает версию, что прослушивание вела украинская разведка.

"Думаю, что это спецслужбы ОАЭ, или Азербайджана. О спецслужбах Эмиратов мы знаем мало, поэтому наиболее вероятно, что это сделали в Азербайджане. Возможно, кто-то из спецслужбы сделал это ради мести. Мы до сих пор не знаем, кого именно из этой пары прослушивали", – заявил он.

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Путин услышал мнения олигархов и пропагандистов

Шейтельман отметил, что в Украине уже долгое время догадывались о таких настроениях в среде российской элиты, но не было никаких подтверждений. Слитная запись помогла об этом узнать наверняка не только Украине, но и всему миру, а самое важное – президенту России Владимиру Путину.

"Пригожин, в отличие от Ахмедова, очень близкий к Путину человек. Он один из рупоров его политики в стране. Таким образом, Путин услышал среду пропагандистов и услышал среду олигархов. Самое важное, что уже оба лагеря его хаят", – добавил политтехнолог.

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