Такие же настроения и мысли имеет 99% так называемой российской элиты. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев. По его словам, Пригожин и Ахмедов оказались жертвами профессионализма СБУ.

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Россияне живут в бессмысленном незнании

По его мнению, это ярко демонстрирует настроения элиты России, у детей Сергея Шойгу, Дмитрия Пескова и Путина.

А что касается рядовых россиян, то наверняка только 5% из них пользовались когда-нибудь самолетами. И только 2 – 3% могли позволить себе отдых в Турции или в Таиланде. Подавляющее большинство дальше своего областного центра не уезжало,

– считает журналист.

Он уверен, что росияне не знают, как живут люди в Украине, в Европе, в США. Именно поэтому они охотно верят пропагандистским трюкам, мол, Европа голодает, или же когда российский омбудсмен заступается за французских пенсионеров. Они живут в бессмысленном незнании, что мир гораздо шире и люди в других странах давно забыли о "скрепах.

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Пригожин может быть полковником ФСБ

Шураев предположил, что жизнь Пригожина в большой опасности.

Я не удивлюсь, если его найдут после того, как он упадет с многоэтажки. Это же касается Ахмедова. Они пытаются придумать разные версии, что нейросеть сформировала их разговор. Но это бесполезно,

– заметил он.

По его словам, это может быть показательное убийство, ведь путинская охранка владеет разнообразными способами уничтожения людей. Они травили ядом, расстреливали своих граждан и не только в своей стране.

Вся эта русская элита связана круговой порукой, у каждого из ее представителей есть "скелеты в шкафу". В частности, Пригожин продюсировал много концертов в Кремле в поддержку Путина,

– подчеркнул общественный деятель.

Арман Шураев уверен, что на самом деле они патологические трусы и лжецы.

"Да они были откровенны друг с другом в этом разговоре, но они могут быть таковыми только в интимнойтелефонной беседе. После этой истории они будут видеть в каждом сексота. И я не удивлюсь, если Пригожин является полковником ФСБ", – резюмировал он.

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