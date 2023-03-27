Такие же настроения и мысли имеет 99% так называемой российской элиты. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев. По его словам, Пригожин и Ахмедов оказались жертвами профессионализма СБУ.
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Россияне живут в бессмысленном незнании
По его мнению, это ярко демонстрирует настроения элиты России, у детей Сергея Шойгу, Дмитрия Пескова и Путина.
А что касается рядовых россиян, то наверняка только 5% из них пользовались когда-нибудь самолетами. И только 2 – 3% могли позволить себе отдых в Турции или в Таиланде. Подавляющее большинство дальше своего областного центра не уезжало,
– считает журналист.
Он уверен, что росияне не знают, как живут люди в Украине, в Европе, в США. Именно поэтому они охотно верят пропагандистским трюкам, мол, Европа голодает, или же когда российский омбудсмен заступается за французских пенсионеров. Они живут в бессмысленном незнании, что мир гораздо шире и люди в других странах давно забыли о "скрепах.
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Пригожин может быть полковником ФСБ
Шураев предположил, что жизнь Пригожина в большой опасности.
Я не удивлюсь, если его найдут после того, как он упадет с многоэтажки. Это же касается Ахмедова. Они пытаются придумать разные версии, что нейросеть сформировала их разговор. Но это бесполезно,
– заметил он.
По его словам, это может быть показательное убийство, ведь путинская охранка владеет разнообразными способами уничтожения людей. Они травили ядом, расстреливали своих граждан и не только в своей стране.
Вся эта русская элита связана круговой порукой, у каждого из ее представителей есть "скелеты в шкафу". В частности, Пригожин продюсировал много концертов в Кремле в поддержку Путина,
– подчеркнул общественный деятель.
Арман Шураев уверен, что на самом деле они патологические трусы и лжецы.
"Да они были откровенны друг с другом в этом разговоре, но они могут быть таковыми только в интимнойтелефонной беседе. После этой истории они будут видеть в каждом сексота. И я не удивлюсь, если Пригожин является полковником ФСБ", – резюмировал он.
Скандальная беседа Пригожина и Ахмедова: мнение аналитиков
- Журналист, политический аналитик из США Армен Чибухчан считает, что скандальная запись разговора российского миллиардера Ахмедова и продюсера Пригожина ярко проиллюстрировал так называемые "элитарные настроения". Он на 99% уверен, что опубликованная запись настоящая.
- Военный эксперт Олег Жданов уверен, что украинская разведка регулярно перехватывает подобные разговоры среди россиян. Они свидетельствуют о том, что российские политические и бизнес элиты созрели к тому, чтобы что-то поменять в России.
- Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков допустил, если эта запись подтвердится, то с Пригожиным могут расправиться. По его мнению, может дойти до физического устранения – пытки, тюрьма, убийство. Режим – безумный, он же не остановится ни перед чем.