Такое мнение высказала в для 24 Канала глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец, отметив, что она полностью убеждена в наличии соответствующих записей у антикоррупционеров. Эксперт подчеркнула, что эти материалы непременно будут обнародованы и станут весомыми доказательствами при рассмотрении дела в суде.

Есть ли у НАБУ записи против Кравченко?

Богуславец процитировала слова подчиненного Кравченко – руководителя международного департамента, который сейчас находится под стражей в СИЗО. Она отметила, что чиновник на записях прямо выражал восхищение схемами своего руководителя.

Процитирую, что говорит подчиненный Кравченко: "Почему император? Прикольную империю, значит, коррупционную построил шеф. Хочу так же". Вот где-то строил империю, где-то ошибся, но интересно, где. Ну, наверное, в знании Уголовного кодекса,

– подчеркнула глава Антикоррупционного центра "Межа".

Она пояснила, что речь идет о целом спектре правонарушений: от крышевания мошеннических колл-центров и легализации доходов до недостоверного декларирования, участия в преступной организации и подделки документов для незаконного выезда за границу.

НАБУ и САП воздерживаются от публичных заявлений

Юрист подчеркнула, что антикоррупционные органы действуют строго в рамках процессуальных норм, сохраняя тайну досудебного расследования. Они не разглашают детали, чтобы не навредить следствию и предотвратить уничтожение вещественных доказательств.

НАБУ поступает правильно. В отличие от меня, лица, имеющие процессуальный статус, обязаны соблюдать требования Уголовно-процессуального кодекса о неразглашении тайны. Любое разглашение может навредить, потому что множество вещественных доказательств будет уничтожено,

– пояснила Богуславец.

По ее словам, экс-генеральный прокурор уже успел уничтожить часть доказательств перед побегом, удалив переписку и сменив средства связи. Однако каждая секунда обнародованной записи будет детально оцениваться Высшим антикоррупционным судом.

Богуславец высказала предположение, есть ли у НАБУ записи против Кравченко: смотрите видео