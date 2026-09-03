Мудра могла влиять на выбор председателя ВАКС, – судья

В четверг, 3 сентября, во время судебного заседания по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Ирины Мудрой судья озвучил записи разговоров бывшей заместительницы главы Администрации президента и застройщика Максима Микитася. На записях, сделанных НАБУ, чиновники обсуждали возможное оказание влияния на судей Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает Центр по борьбе с коррупцией.

Что известно о деле?

Зафиксированные 28 декабря 2025 года диалоги указывают на то, что собеседники подробно анализировали лояльность отдельных судей первой инстанции и апелляционной палаты. Согласно материалам прослушивания, Мудра и Микитась обсуждали возможность встреч с конкретными представителями судебной власти перед голосованием.

Судья Николай Глотов процитировал разговор, в котором обсуждались возможные контакты с судьей Александром Семенниковым и другими членами судейского корпуса. В ответ Микитась советовал действовать деликатно и настаивал на личной встрече с судьей Евгением Круком.

Вопрос в том, насколько это может быть выгодно для меня, чтобы он стал. Понимаешь? И насколько это необходимо,

– спросила Мудра во время записанного разговора.

Во время заседания бывшая чиновница опровергла попытки давления. Она заявила, что большинство озвученных тезисов принадлежат Микитасю.

Кроме того, судья Глотов зачитал фрагмент разговора от 19 декабря 2025 года, в котором речь шла об обеспечении суда новым помещением. Женщина подтвердила факт обсуждения вопросов, касающихся здания, в связи с обращением бывшего председателя ВАКС Веры Михайленко в Офис президента, однако отвергла вопрос о влиянии на решения по делам.

На выборах руководства ВАКС, состоявшихся 25 марта 2026 года, председателем суда был избран Игорь Строгой, чьё имя не фигурировало в обнародованных материалах. Должность заместителя председателя занял Дмитрий Михайленко, который на заседании подтвердил отсутствие каких-либо контактов с Мудрой.

Напомним, что прокурор САП заявлял, что Ирина Мудрая может владеть активами на сумму свыше 250 миллионов гривен. По его словам, речь идет о ценных бумагах, украшениях, транспортных средствах, недвижимости и имущественных правах.

Именно поэтому сторона обвинения ходатайствовала о назначении Мудрой залога в размере 150 миллионов гривен.