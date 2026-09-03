Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Що відомо про справу?

Зафіксовані 28 грудня 2025 року діалоги вказують на те, що співрозмовники детально аналізували лояльність окремих суддів першої інстанції та апеляційної палати. Згідно з матеріалами прослуховування, Мудра та Микитась обговорювали можливість зустрічей із конкретними працівниками ВАКС перед голосуванням.

Суддя Микола Глотов процитував розмову Мудрої та Микитася, у якій вони обговорювали можливі контакти із суддею Олександром Семенниковим та іншими членами суддівського корпусу.

У відповідь Микитась радив діяти делікатно та наполягав на особистій зустрічі з суддею Євгеном Круком. Додатково суддя Глотов зачитав фрагмент розмови від 19 грудня 2025 року, де йшлося про забезпечення суду новим приміщенням.

Питання в тому, наскільки це може бути вигідно для мене, щоб він став. Розумієш? І наскільки це потрібно,

– питала Мудра під час зафіксованої розмови.

Під час засідання експосадовиця заперечила спроби тиску. Вона заявила, що більшість озвучених тез належать Микитасю.

Жінка підтвердила факт обговорення питань будівлі через звернення колишньої голови ВАКС Віри Михайленко до Офісу президента, проте відкинула питання впливу на рішення у справах.

На виборах керівництва ВАКС, які відбулися 25 березня 2026 року, головою суду обрали Ігоря Строгого, чиє ім'я не фігурувало в оприлюднених матеріалах. Посаду заступника голови посів Дмитро Михайленко, який на засіданні підтвердив відсутність будь-яких контактів із Мудрою.