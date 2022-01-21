Заплатить больше миллиона: руководителя отдела Офиса генпрокурора могут отпустить под залог

Руководителя отдела Офиса генпрокурора подозревают в подстрекательстве к взяточничеству. Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения. Подозреваемый, чтобы остаться на свободе, должен заплатить 1 миллион 42 тысячи 20 гривен залога.

Подозреваемый должен внести залог не позднее чем через 5 дней со дня избрания меры пресечения. Если работник ОГ найдет необходимые средства, то на него возложат ряд обязанностей.

К теме Руководителю отдела Офиса генпрокурора сообщили о подозрении

Какие обязанности в случае внесения залога:

прибывать к детективу, прокурору и в суд по каждому требованию;

без разрешения не отлучаться из Киева и Киевской области;

сообщать об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

Срок действия этих обязанностей – до 13 марта 2022 года.

Работник Офиса генпрокурора предлагал помощь за деньги

Руководитель отдела, установили в НАБУ, предлагал бизнесмену за взятку решить его проблему. Речь шла об уголовном преследовании, которое осуществляли следователи Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора.

Сумма взятки, которую должен был заплатить бизнесмен, достигает 100 тысяч долларов. За эти деньги обещали закрыть уголовное дело и вернуть арестованное имущество.

Читайте также Требовал 50 тысяч долларов за должность директора лицея: депутат получил 7 лет тюрьмы

Последние резонансные случаи взяточничества в Украине:

ВАКС недавно подтвердил приговор судье-взяточнице. Ей присудили 6 лет заключения за взятку в тысячу гривен.

Поймали на взятке и бывшую чиновницу Одесского городского совета. Женщина обещала помочь с документами на квартиру за 1200 долларов.

В Одессе офицер спецсвязи требовал деньги за военный билет.

Бывшего топ-менеджера "Укргаздобыча" приговорили к 5 годам заключения. Алексей Тамразов хотел дать взятку в размере 100 тысяч долларов прокурору Константину Кулику.

Текст публикации САП:

21 января 2022 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к начальнику отдела Офиса генерального прокурора, одному из подозреваемых в деле подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды якобы руководству Офиса генерального прокурора.

Так, суд применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 42 тысячи 20 гривен. Подозреваемый должен внести залог не позднее 5 дней со дня избрания меры пресечения.