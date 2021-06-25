В Запорожье злоумышленники бросили камень в электровоз: у машиниста серьезная травма

Группа хулиганов в Запорожье бросила в кабину электровоза камень. Он попал в глаз машиниста, вызвав серьезную травму.

Инцидент произошел на железнодорожном перегоне от станции имени Анатолия Алимова до "Запорожья-2".

Читайте также Воры ограбили поезд Киев – Фастов: на его модернизацию потратили 60 миллионов

В кабину электровоза бросили камень

Злоумышленники бросили камень в открытое боковое окно электровоза. Он попал прямо в лицо 54-летнего машиниста. Мужчина смог завершить рейс, однако на станции "Запорожье-2" вызвал полицию и скорую помощь. Оттуда его отвезли в больницу.

У машиниста серьезная травма

В результате хулиганских действий пострадавший машинист получил тяжелую контузию левого глаза. Мужчина частично потерял зрение.

Сейчас правоохранители расследуют инцидент. Железнодорожники надеются, что виновных найдут и накажут.