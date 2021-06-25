В Запорожье злоумышленники бросили камень в электровоз: у машиниста серьезная травма
Источник:инстаграм News_zp
Группа хулиганов в Запорожье бросила в кабину электровоза камень. Он попал в глаз машиниста, вызвав серьезную травму.
Инцидент произошел на железнодорожном перегоне от станции имени Анатолия Алимова до "Запорожья-2".
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В кабину электровоза бросили камень
Злоумышленники бросили камень в открытое боковое окно электровоза. Он попал прямо в лицо 54-летнего машиниста. Мужчина смог завершить рейс, однако на станции "Запорожье-2" вызвал полицию и скорую помощь. Оттуда его отвезли в больницу.
У машиниста серьезная травма
В результате хулиганских действий пострадавший машинист получил тяжелую контузию левого глаза. Мужчина частично потерял зрение.
Сейчас правоохранители расследуют инцидент. Железнодорожники надеются, что виновных найдут и накажут.Обратите внимание! Накануне в Запорожье патрульные обнаружили 2 мужчин, которые пытались похитить телефонный кабель из телекоммуникационного колодца. При попытке остановить их пострадал полицейский, его ранил злоумышленник.