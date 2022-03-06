В Запорожье доставили четыре вагона гуманитарной помощи, – ОП
6 марта 2022 , 09:40Читати новину українською
Источник:телеграмм Кирилла Тимошенко
В Запорожье прибыла партия гуманитарной помощи, среди которой продукты питания, медикаменты, средства гигиены, теплые вещи и многие другие необходимые вещи.
Всего было доставлено четыре вагона, сообщил вчера, 5 марта, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В составе гуманитарной помощи также детское питание, средства гигиены для детей и коляски.
"Мамы, которые находятся в трудных условиях, получат помощь в первую очередь", – добавил Тимошенко.
Распределением гумпомощи займется штаб.
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