В Запорожье доставили четыре вагона гуманитарной помощи, – ОП

6 марта 2022 , 09:40
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Источник:

телеграмм Кирилла Тимошенко

В Запорожье прибыла партия гуманитарной помощи, среди которой продукты питания, медикаменты, средства гигиены, теплые вещи и многие другие необходимые вещи.

Всего было доставлено четыре вагона, сообщил вчера, 5 марта, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В составе гуманитарной помощи также детское питание, средства гигиены для детей и коляски.

"Мамы, которые находятся в трудных условиях, получат помощь в первую очередь", – добавил Тимошенко.

Распределением гумпомощи займется штаб.


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Автор: Марта Пономаренко