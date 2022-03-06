Усього було доставлено чотири вагони, повідомив вчора, 5 березня, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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У складі гуманітарної допомоги також дитяче харчування, засоби гігієни для дітей та дитячі коляски.

"Мами, які перебувають в скрутних умовах, отримають допомогу насамперед", – додав Тимошенко.

Розподілом гумдопомоги займеться штаб.



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