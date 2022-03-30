На Запорожье и Херсоне оккупанты терроризируют мирных и ставят технику прямо у домов

Продолжается 35-й день полномасштабной войны России против Украины. Враг не покидает попыток оказать вооруженную агрессию против нашей страны.

В частности, на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно занятых оккупантом, продолжаются противоправные действия в отношении местных. Об этом свидетельствует оперативная информация Генштаба по состоянию на 06.00 30.03.2022.

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Оккупанты терроризируют мирных и ставят технику возле домов

Так, в большой Белозерке, подразделения орков рассредоточились по всему населенному пункту и расположили технику прямо между жилых домов.

Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов Украины,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в городе Мелитополь, что в Запорожской области, враг на подступах к городу расположил блокпосты и усилил пропускной режим.

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