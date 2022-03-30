Зокрема, на територіях Запорізької та Херсонської областей, тимчасово зайнятих окупантом, продовжуються протиправні дії щодо місцевих. Про це свідчить оперативна інформація Генштабу станом на 06.00 30.03.2022.

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Окупанти тероризують мирних і ставлять техніку біля будинків

Так, у Великій Білозірці, підрозділи орків розосередились по всьому населеному пункту та розташували техніку прямо між житлових будинків.

Ворог продовжує грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, у місті Мелітополь, що в Запорізькій області, ворог на підступах до міста розташував блокпости та посилив перепускний режим.

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