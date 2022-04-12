На Запорожье и Херсонщине россияне размещают технику в жилых кварталах, – Генштаб

В Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты в очередной раз пренебрегают нормами Международного гуманитарного права. Из-за этого подвергают опасности гражданских.

Российские захватчики продолжают использовать циничную стратегию. Речь идет о том, что они размещают технику и живую силу непосредственно в жилой застройке.

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На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов,

– говорят в Генштабе.

Также украинские воины отметили случаи, когда враг ведет боевые действия в гражданской одежде.

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