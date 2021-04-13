В Запорожской области власти хотят остановить работу общественного транспорта. Это сделают, если количество заражений не уменьшится, несмотря на усиление карантина. Однако парки и скверы пока что не будут закрывать.

Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Александр Старух на брифинге 13 апреля. По его словам, решение будет принимать региональная комиссия по чрезвычайных ситуациях.

К теме В Запорожье усиливают карантин с жестким ограничением для транспорта

Подробнее об ограничении

По словам главы ОГА, область попала в красную зону прежде всего из-за высокой заболеваемости в Запорожье. По его мнению, если введенные в Запорожье карантинные меры не дадут желаемых результатов, то региональная комиссия потребует более жесткого карантина.

Решается вопрос и ограничения межобластного сообщения, но если ситуация будет ухудшаться, то все остановится,

– сказал Старух.

Какие ограничения уже введены в Запорожье

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе с 12 апреля усилят карантинные ограничения.

Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00.

В нем пассажиры могут находиться на сидячих местах. Контроль за соблюдением этого правила ужесточили.

Все летние площадки заведений общественного питания, а также аттракционы – закрыты.

Ситуация в городе Мы идем по наихудшему "итальянскому сценарию", – врач о ситуации в Запорожье

Ограничения пока действуют в области

Начиная с 13 апреля в области вступили в силу правила усиленного карантина. Накануне ввели спецпропуска на части автобусов междугородного сообщения. Их должны иметь пассажиры из Запорожья, Мелитополя, Бердянска и Энергодара. Остальной транспорт области пока работает без изменений.

Обратите внимание! Запорожская область попала в красную зону карантина 7 апреля. Кроме нее в красной зоне также находятся 12 регионов: город Киев и Киевская область, Житомирская, Одесская, Черновицкая, Сумская, Николаевская, Черкасская, Львовская, Черниговская, Хмельницкая, Харьковская области. Из них уже 3 близки к тому, чтобы через несколько дней перейти в желтую зону. Подробнее – по ссылке.