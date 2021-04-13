В Запорожье могут полностью остановить общественный транспорт
В Запорожской области власти хотят остановить работу общественного транспорта. Это сделают, если количество заражений не уменьшится, несмотря на усиление карантина. Однако парки и скверы пока что не будут закрывать.
Источник:Запорожская ОГА
Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Александр Старух на брифинге 13 апреля. По его словам, решение будет принимать региональная комиссия по чрезвычайных ситуациях.
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Подробнее об ограничении
По словам главы ОГА, область попала в красную зону прежде всего из-за высокой заболеваемости в Запорожье. По его мнению, если введенные в Запорожье карантинные меры не дадут желаемых результатов, то региональная комиссия потребует более жесткого карантина.
Решается вопрос и ограничения межобластного сообщения, но если ситуация будет ухудшаться, то все остановится,
– сказал Старух.
Какие ограничения уже введены в Запорожье
- Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе с 12 апреля усилят карантинные ограничения.
- Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00.
- В нем пассажиры могут находиться на сидячих местах. Контроль за соблюдением этого правила ужесточили.
- Все летние площадки заведений общественного питания, а также аттракционы – закрыты.
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Ограничения пока действуют в области
Начиная с 13 апреля в области вступили в силу правила усиленного карантина. Накануне ввели спецпропуска на части автобусов междугородного сообщения. Их должны иметь пассажиры из Запорожья, Мелитополя, Бердянска и Энергодара. Остальной транспорт области пока работает без изменений.
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