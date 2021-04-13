У Запорізькій області влада хоче зупинити роботу громадського транспорту. Це зроблять, якщо кількість інфікувань не зменшиться, попри посилення карантину. Однак парки та сквери поки закривати не будуть.

Про це заявив голова Запорізької ОДА Олександр Старух на брифінгу 13 квітня. За його словами, рішення ухвалюватиме регіональна комісія надзвичайних ситуацій.

До теми У Запоріжжі посилюють карантин з жорстким обмеженням для транспорту

Детальніше про обмеження

За словами очільника ОДА, область потрапила до червоної зони передусім через високу захворюваність у Запоріжжі. На його думку, якщо введені в Запоріжжі карантинні обмеження не дадуть бажаних результатів, то регіональна комісія вимагатиме більш жорсткого карантину.

Вирішується питання щодо обмеження міжобласного сполучення, але якщо ситуація буде погіршуватися, то все зупиниться,

– сказав Старух.

Які обмеження вже є в Запоріжжі

Через погіршення ситуації з коронавірусом у місті з 12 квітня посилити карантинні обмеження.

Громадський транспорт буде перевозити пасажирів тільки з 6 до 9:30 ранку та з 16:00 до 20:00.

У ньому пасажири можуть бути лише на сидячих місцях. Контроль за дотриманням цього правила посилили.

Всі літні майданчики закладів громадського харчування, а також атракціони – зачинені.

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Які обмеження наразі діють у області

Починаючи з 13 квітня в області набули чинності правила посиленого карантину. Напередодні ввели спецперепустки на частині автобусів міжміського сполучення. Їх повинні мати пасажири із Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська та Енергодара. Решта транспорту області поки працює без змін.

Зверніть увагу! Запорізька область потрапила в червону зону карантину 7 квітня. Окрім неї в червоній зоні також перебувають 12 регіонів: місто Київ та Київська область, Житомирська, Одеська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська, Черкаська, Львівська, Чернігівська, Хмельницька, Харківська області. З них вже 3 є близькими до того, щоб через кілька днів перейти до жовтої зони. Детальніше – за посиланням.