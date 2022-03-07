На Запорожье контроль над украинцами, но местами враг хочет установить свой режим

В Запорожской области, в оккупированных поселках ситуацию контролируют украинские власти. В то же время враг пытается установить там полицейский режим.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил о ситуации в Запорожье по состоянию на 18:00 7 марта.

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Ситуация в Запорожской области

По словам Старуха, противник готовится к наступлению, осуществляя перегруппировку войск для дальнейшего наступления в направлении Запорожья.

В оккупированных населенных пунктах: Роды, Васильева, Токмак, Мелитополь, Бердянск и Энергодар – ситуацию контролируют руководители местных общин.

После позорного вторжения оккупационных войск они устраивают жизнедеятельность на местах,

– пояснил глава ОВА.

В то же время россияне пытаются установить полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на гражданских.

Старух подчеркнул, что военные и украинский народ каждый день показывают, как нужно бороться за свободу Запорожской области, и как бы тяжело ни было, но стыдно перед будущими поколениями не будет.

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