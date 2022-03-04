В Запорожье местное население покажет оккупантам, что не ждут их
4 марта 2022 , 22:49Читати новину українською
Источник:Александр Старух
Местное население Запорожья и Запорожской области всеми способами показывает, что России и ее оккупантам здесь не рады.
Горожане продолжают готовиться ко встрече с врагом, оборудуя баррикады. Об этом рассказал глава Запорожской ОГА Александр Старух.
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Зло должно быть наказано! Вместе к победе! Слава Украине,
– заявил он.